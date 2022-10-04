Російські окупанти ударили по двох районах міста, пошкодивши підприємство та інфраструктурний об'єкт.

Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Після півночі одна ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає", - повідомив очільник ОВА.

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При цьому, за його даними, у Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру, внаслідок чого там виникла пожежа. В даний час рятувальники локалізували вогонь.

"На жаль, загинула 46-річна жінка", - повідомив Синєгубов.

На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів.

Нагадаємо, раніше про нічний обстріл Харкова повідомила радник голови Харківської облради Наталія Попова. Але тоді інформація про постраждалих і руйнування не наводилася.

Ситуація в Харкові та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.

На початку вересня Збройні сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.

11 вересня окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро-та водопостачання, почалася сильна пожежа.

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