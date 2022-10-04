Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Після півночі одна ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає", - повідомив очільник ОВА.
При цьому, за його даними, у Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру, внаслідок чого там виникла пожежа. В даний час рятувальники локалізували вогонь.
"На жаль, загинула 46-річна жінка", - повідомив Синєгубов.
На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів.
Нагадаємо, раніше про нічний обстріл Харкова повідомила радник голови Харківської облради Наталія Попова. Але тоді інформація про постраждалих і руйнування не наводилася.
Ситуація в Харкові та області
Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.
На початку вересня Збройні сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.
11 вересня окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро-та водопостачання, почалася сильна пожежа.