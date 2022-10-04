Окупанти завдали удару по Харкову \ фото УНІАН, Андрій Марієнко

Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Після півночі одна ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає", - повідомив очільник ОВА.

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При цьому, за його даними, у Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру, внаслідок чого там виникла пожежа. В даний час рятувальники локалізували вогонь. 

"На жаль, загинула 46-річна жінка", - повідомив Синєгубов. 

На місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів.

Нагадаємо, раніше про нічний обстріл Харкова повідомила радник голови Харківської облради Наталія Попова. Але тоді інформація про постраждалих і руйнування не наводилася.

Ситуація в Харкові та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.

На початку вересня Збройні сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.

11 вересня окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро-та водопостачання, почалася сильна пожежа.

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