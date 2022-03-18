Головний страх, який зараз є у Російській Федерації - це страх потрапити до армії.

Радник міністра МВС Вадим Денисенко сказав, що зараз найбільший страх у Путіна - це строковики, які воюють на території України і саме тому декілька днів поспіль російська влада переконує населення РФ, що їх не збираються залучати до бойових дій на території України.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Головний страх, який зараз є у Російській Федерації - це страх потрапити до армії. Зараз, насправді, найбільший страх у Путіна - це строковики, які воюють на території України. Недаремно, і Путін, і Пєсков, і, навіть, їхній генпрокурор три дні підряд розповідали про те, що ніяких строковиків в Україні немає, що ніхто не воює. Їм потрібно хоч якось показати, що вони не збираються залучати російське населення до бойових дій", - сказав Денисенко.

Він додав, що зараз ключовий посил російської пропаганди в тому, щоб переконати населення РФ, що вони не учасники війни, а були і є лише глядачами російського телебачення.

"Вони (російська "верхівка" - УНІАН) хочуть сказати, що "є от наша армія, тут будуть якісь "міфічні" сирійці і от вони будуть воювати, а ти, російський народе, не переживай, ти будеш дивитись на цю війну в телевізорі". От це от ключовий посил, який робиться російською пропагандою в цьому напрямку", - пояснив радник міністра МВС Вадим Денисенко.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку вторгнення Росії в Україну склали близько 14 тис. осіб особового складу.