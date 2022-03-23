Усіх затриманих передали співробітникам Служби безпеки України для перевірки.

У Києві патрульні затримали трьох прихильників "русского мира".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.

"У Києві патрульні продовжують затримувати прихильників "русского мира". Патрулюючи вночі на проспекті Оболонському, екіпаж отримав повідомлення про те, що з вікна будинку на 14-му поверсі світиться зелений ліхтар. Поліцейські перевірили будинок, в одній з квартир виявили громадянина "братнього народу", який без запрошення перебуває на території України. Ще одного "непроханого гостя" з Архангельської області РФ, затримали на проспекті Свободи", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що деякі жителі Києва охоче допомагають росіянам. Так, на вулиці Відпочинку патрульні зупинили громадянина, який фотографував околиці. Під час перевірки його телефону патрульні виявили багато фотографій блокпостів.

"Зі слів затриманого, відправляв їх мамі та брату у Європу. Чи це так, перевірять відповідні служби", - додали в поліції.

Усіх затриманих доставлено до районних управлінь та передано співробітникам СБУ для перевірки.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано-вранці 24 лютого. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста, в тому числі - Київ. У столицю та інші міста також стали проникати диверсанти.

22 березня стало відомо, що у Києві правоохоронці на одній зі станцій метро затримали "ченця"-диверсанта.

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