У Києві затримані росіяни-прихильники "русского мира" / фото REUTERS

У Києві патрульні затримали трьох прихильників "русского мира".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.

"У Києві патрульні продовжують затримувати прихильників "русского мира". Патрулюючи вночі на проспекті Оболонському, екіпаж отримав повідомлення про те, що з вікна будинку на 14-му поверсі світиться зелений ліхтар. Поліцейські перевірили будинок, в одній з квартир виявили громадянина "братнього народу", який без запрошення перебуває на території України. Ще одного "непроханого гостя" з Архангельської області РФ, затримали на проспекті Свободи", - йдеться у повідомленні.

У Києві затримали росіян-прихильників "русского мира" / фото facebook.com/kyivpatrol

Також зазначається, що деякі жителі Києва охоче допомагають росіянам. Так, на вулиці Відпочинку патрульні зупинили громадянина, який фотографував околиці. Під час перевірки його телефону патрульні виявили багато фотографій блокпостів.

У Києві затримали трьох росіян-прихильників "русского мира" / фото facebook.com/kyivpatrol

"Зі слів затриманого, відправляв їх мамі та брату у Європу. Чи це так, перевірять відповідні служби", - додали в поліції.

Усіх затриманих доставлено до районних управлінь та передано співробітникам СБУ для перевірки.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано-вранці 24 лютого. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста, в тому числі - Київ. У столицю та інші міста також стали проникати диверсанти.

22 березня стало відомо, що у Києві правоохоронці на одній зі станцій метро затримали "ченця"-диверсанта.

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