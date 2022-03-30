Не відступ, а "перегрупування": в РФ пояснили маневри військ на Київщині

В Міноборони країни-окупанта назвали маневри військ у межах Київської області "плановими".

Міністерство оборони РФ заявило, що маневри окупантів на Київщині та Чернігівщині - це "планове перегрупування", а не відступ.

Про це заявив представник відомства на брифінгу 30 березня.

Зазначається, що "планове перегрупування" військ відбувається на Київському та Чернігівському напрямах. Його метою є "активізація дій на пріоритетних напрямках".

У Міноборони країни-окупанта запевнили, що це насамперед зробили для "завершення операції з повного звільнення Донбасу".

Ба більше, росіяни заявили, що окупанти начебто "виконали усі завдання на цих напрямках".

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