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Не відступ, а "перегрупування": в РФ пояснили маневри військ на Київщині

Віолетта Орлова

21:17, 30.03.22
2 хв. 2285
Росія назвала відведення військ на Київщині "плановим перегрупуванням" / фото REUTERS

Міністерство оборони РФ заявило, що маневри окупантів на Київщині та Чернігівщині - це "планове перегрупування", а не відступ.

Про це заявив представник відомства на брифінгу 30 березня.

Зазначається, що "планове перегрупування" військ відбувається на Київському та Чернігівському напрямах. Його метою є "активізація дій на пріоритетних напрямках".

У Міноборони країни-окупанта запевнили, що це насамперед зробили для "завершення операції з повного звільнення Донбасу".

Ба більше, росіяни заявили, що окупанти начебто "виконали усі завдання на цих напрямках". 

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.

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