У Куп'янську співвідношення втрат РФ і України досягло абсолютного рекорду, - The Times

Попри чисельну перевагу ворога, Україна знову довела свою здатність відбивати територію без шалених втрат для себе.

Під час контрнаступу Сил оборони в Куп’янську протягом останніх тижнів російські втрати в боях за місто у 27 разів перевищили втрати України на цій ділянці. Про це пише The Times із посиланням на дані британської розвідки.

За даними видання, минулого тижня британських чиновників поінформували про "співвідношення вбивств" на російсько-українському фронті у контексті здатності України відвойовувати свою територію в боях проти чисельно переважаючого ворога.

Неназваний співрозмовник журналістів у британському оборонному відомстві зазначив, що станом на кінець грудня перед Різдвом в оточення на території Куп’янська потрапили до 200 російських військових. Скільки саме росіян загинуло під час українського контрнаступу, не уточнюється. Але загалом російські втрати у цьому районі протягом минулого року оцінюються в тисячі.

Відео дня

The Times також пише із посиланням на дипломатичні джерела, що ті не бачать жодних ознак готовності Путіна піти на компроміс і відмовитися від своїх максималістських вимог щодо України, попри шалені втрати Росії і відсутність значного прогресу на фронті.

Російські втрати в Україні: останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 16 січня загальні втрати Росії за час повномасштабної війни склали понад 1,224 млн осіб, 11,5 тисяч танків, 23,9 тисяч інших бронемашин, 36,2 тисячі одиниць ствольної артилерії.

У жовтні журнал The Economist писав, що сукупні втрати Росії за 2025 рік тільки убитими склали близько 100 тисяч осіб. При цьому українські втрати аналітиками оцінюються як такі, що у 5 разів поступаються російським.

На окремих ділянках фронту співвідношення втрат є ще більш разючим. У грудні аналітик відкритих даних Playfra повідомляв, що на одній ділянці на північний схід від Покровська, де росіяни атакують особливо активно, російські втрати перевищують українські у 15 разів.

Вас також можуть зацікавити новини: