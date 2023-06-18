Серед пораних є одна дитина.

У Херсонській області через російську агресію загинула за минулу добу одна людина, ще четверо - дістали поранення, повідомила вранці Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що серед пораних є одна дитина.

За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 68 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини 17 червня. Випустили 467 снарядів з артилерії, мінометів, авіації, РСЗВ та безпілотників.

По Херсону ворог випустив 29 снарядів.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області.

Підрив Каховської ГЕС - триває рятувальна операція

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині та Миколаївщині триває рятувальна операція у зв’язку з підривом окупантами Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. Внаслідок цього бул підтоплені населені пункти, а природі завдано непоправної шкоди. Станом на вчора з цих територій було евакуйовано 3614 людей, з яких 474 дитини.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС вже відомо про 16 загиблих - 14 на Херсонщині та двоє - на Миколаївщині. Безвісти зниклою вважається 31 людина.

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