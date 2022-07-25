Олексій Арестович зазначив, що російська армія вийшла на плато тижні три тому й це плато почало повільно кренитися.

Українські військові послаблять окупантів настільки, що вони просто не зможуть наступати. Після цього ЗСУ перейдуть до контрнаступу.

Про це розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Радіо Чикаго".

"Головною умовою для контрнаступу є припинення здатності противника наступати. В іншому випадку немає ніякого сенсу наступати, оскільки ми нарвемося на зустрічні контрудари і всі накопичені ми сили витратимо на зустрічні бої", – йдеться в повідомленні.

Арестович зазначив, що українським бійцям необхідно виснажити сили росіян

"Ми це робимо, ведучи маневрову оборону на тих ділянках, де вони намагаються наступати, куди стягнуті 60% сил Росії від Ізюма до Бахмута і до кордону Луганської та Донецької областей. Трикутник. Там зараз 60% тих 130-150 тисяч російських військ, які в принципі тут воюють. Так ось, російська армія вийшла на плато тижні три тому і це плато почало повільно кренитися, а ми, навпаки, почали набирати обертів. Ось коли ці два графіки зійдуться, ми перейдемо в наступ", - пояснив радник глави ОПУ.

За його словами, головні події відбудуться "ближче до осені".

Як раніше повідомляв УНІАН, геополітичний аналітик Американського Інституту вивчення війни Джордж Варос зазначив, що українська армія здатна звільнити значну частину захопленої російськими окупантами території Херсонської області.

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