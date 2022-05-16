За його словами, все залежить від отриманої Україною зброї.

Українська армія буде готова до активного контрнаступ на позиції РФ після отримання достатніх обсягів важкого озброєння від партнерів. Відбудеться це до середини липня.

Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін live".

За його словами, Україна буде отримувати зброю не тільки від США за програмою ленд-лізу, а й від інших держав.

"Ленд-ліз - це тільки одне з джерел. Ось німці черговий раз заявили, що українські військові вже проходять навчання на їх гаубицях Panzerhaubitze 2000. Дуже хороша зброя, якісна. Вже проходить, значить скоро поїде. Американці нарахували, що з 90 гаубиць 89 вже тут і стріляють там у всю. Потихеньку рухається ця історія", - повідомив Арестович.

"Перша серйозна зброя, думаю, приїде не раніше липня. Точніше, в серйозних кількостях. Треба правильно розуміти. Йти вона буде і раніше, але от як би...Не раніше липня", - заявив Арестович.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що контрнаступ Збройних сил України на Харківщині, який зараз відбувається, неможливо буде зупинити.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківщині російські війська готуються до наступу силами зосереджених поблизу Ізюма підрозділами.

Раніше УНІАН писав, що 227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України міста Харків витіснив російських окупантів і вийшов на ділянку державного кордону.

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