Секретар РНБО запевнив, що окупантів змусять піти з України.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського про виведення військ Росії з України на Різдво. Він вважає, що Москва не піде на такий крок.

"Звичайно, на Різдво можуть бути якісь чудеса, але, на жаль, це не стосується Росії. Ми розуміємо, що вони нікуди не підуть", - зазначив Данілов в ефірі телемарафону

При цьому він запевнив, що російських окупантів змусять покинути українську територію, в тому числі й Крим.

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Виведення військ РФ з України на Різдво - що відомо

12 грудня президент України Володимир Зеленський запропонував Москві вивести свої війська з України на Різдво. За його словами, таким чином Москва показала б свої щирі наміри.

У свю чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що про виведення російських військ з України до кінця року "не може йти й мови". Також "права рука" Путіна порадила українській стороні "приймати ті реалії, які склалися за весь цей час".

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон заявив про домовленість про виведення важкого озброєння з території Запорізької АЕС, окупованої російськими військами. За його словами, обговорюються умови такого кроку.

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