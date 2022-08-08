Ворог намагався прорвати оборону українських військ у напрямках населених пунктів Мар'їнка та Шевченко, але успіху не мав і відійшов.

Українські війська відбили спробу наступу російських окупантів у напрямках Авдіївки та Пісків, ворог відійшов.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку артилерійські та танкові обстріли окупантів зафіксовано біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Ворожа авіація діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки і Мар'їнки.

"Спроба наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Гуляйпільське, Темирівка, Времівка, Гуляйполе, Малинівка та Новопіль. Завдав авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Володимирівки та Полтавки.

"Ворог намагався прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Мар'їнка та Шевченко, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку районів міст Запоріжжя та Павлоград", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Пісках точаться запеклі бої. Інформація, поширена росЗМІ про захоплення населеного пункту окупантами, не відповідає дійсності.

Вас також можуть зацікавити новини: