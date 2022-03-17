За весь час евакуації мирного населення загинуло два поліцейських та викраденого рятувальника.

Сьогодні з Київської області евакуювали менше людей ніж очікували, бо руху гуманітарних колон перешкоджали танки російських окупантів.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський сказав під час телемарафону.

"На жаль, сьогодні евакуювали менше людей, ніж ми очікували з Київської області", - зазначив він.

За його словами, зокрема, були випадки коли просто колону, яка рухалася, зокрема, в Броварському районі, зустрічали танки, стріляли, попереджуючи, що колону не пустять.

Монастирський розповів, що за весь час евакуації мирного населення загинуло два поліцейських та викраденого рятувальника.

Як раніше повідомляв УНІАН, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що гуманітарними коридорами сьогодні були евакуйовані 3 810 людей.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, на 17 березня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.

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