Українська влада продовжує евакуювати людей з фронтової зони і доставляти життєво важливу продукцію в міста і поселення, де її не вистачає. Наприклад, вчора з Маріуполя вдалося виїхати 11 тисячам мирних жителів. Вони прибули до Запоріжжя, де отримали відповідну допомогу. А на сьогодні, 17 березня, погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Один з маршрутів — з багатостраждального Маріуполя. Російські окупанти продовжують порушувати домовленості і обстрілювати евакуаційні колони і місця збору. Але людей все одно вдається вивезти з гарячих точок навіть під кулями.
Гуманітарні коридори в Україні 17 березня
- Донецька область. З Маріуполя до Запоріжжя. Українська влада планує відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська для евакуації людей з Маріуполя. За маршрутом також поїде автоцистерна з паливом для заправки приватних машин.
- Київська область. З міста Бородянка до Житомира. З села Шевченкове в місто Бровари. Планується також доставити гуманітарну допомогу у вигляді продуктів і медикаментів в міста Гостомель, Буча, села Семиполки, Марківці, Опанасів.
- Харківська область. Надаватиметься гуманітарна допомога з Харкова до Вовчанська.
Ірина Верещук також заявила, що зараз ведеться робота з узгодження маршрутів для постачання гуманітарних вантажів в усі оточені і заблоковані поселення. Окремо йдуть переговори щодо звільнення цивільних осіб, яких окупанти незаконно взяли в полон.
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