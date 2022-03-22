Інформацію підозрюваний повідомляв через один із месенджерів.

На Харківщині адвокату, який передавав окупантам дані про місцеперебування Збройних сил України, повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, адвокат надавав представникам Російської Федерації відомості про місцеперебування та кількість військової техніки Збройних сил України у місті Харків та Харківській області. Інформацію він повідомляв через один з месенджерів.

Адвокату повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у порядку статті 615 КПК України.

Як раніше повідомляв УНІАН, поліцейські Києва на одній зі станцій метро затримали зрадника. Підозрюваний представився ченцем, він допомагав російський військовим.

Під час обшуку в його житлі вилучили докази, які свідчать про причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України та пособництво окупантам.

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