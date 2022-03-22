Затриманий передавав фотографії об'єктів критичної інфраструктури та інформацію про блокпости.

Поліцейські Києва на одній зі станцій метро затримали зрадника. Підозрюваний представився ченцем, він допомагав російський військовим.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

Зазначається, що 41-річний чоловік представився ченцем одного з храму. У його телефоні виявили листування з російськими абонентами. У повідомленнях є заклики до знищення українців, фотографії об'єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією про розташування блокпостів та інше.

В одному з повідомлень було зазначено: "Твоє завдання - стерти українську націю з лиця землі".

Під час обшуку в його житлі вилучили докази, які свідчать про причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України та пособництво окупантам.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня російські війська завдали удару в Подільському районі Києва, в результаті чого спалахнув ТРЦ Retroville.

Вже 21 березня стало відомо про вісім загиблих. Цього ж дня Служба безпеки України затримала тіктокера, який і був винуватцем обстрілу торгового центру. Чоловік виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у столиці і таким чином став навідником.

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