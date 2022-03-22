Поліцейські Києва на одній зі станцій метро затримали зрадника. Підозрюваний представився ченцем, він допомагав російський військовим.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.
Зазначається, що 41-річний чоловік представився ченцем одного з храму. У його телефоні виявили листування з російськими абонентами. У повідомленнях є заклики до знищення українців, фотографії об'єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією про розташування блокпостів та інше.
В одному з повідомлень було зазначено: "Твоє завдання - стерти українську націю з лиця землі".
Під час обшуку в його житлі вилучили докази, які свідчать про причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України та пособництво окупантам.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня російські війська завдали удару в Подільському районі Києва, в результаті чого спалахнув ТРЦ Retroville.
Вже 21 березня стало відомо про вісім загиблих. Цього ж дня Служба безпеки України затримала тіктокера, який і був винуватцем обстрілу торгового центру. Чоловік виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у столиці і таким чином став навідником.