Ворог тимчасово закріпився в містах Рубіжне та Попасна.

Російські військові просунулися в містах Рубіжне та Попасна Луганської області. Окупанти поки що закріпили свої позиції, але населені пункти повністю не зайняли.

Про це розповів голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі UA.

"Факти є факти. Вдалося ворогові трохи просунутися в напрямку Рубіжного, в самому місті закріпитися, але не все місто їх. Трохи зайшли в Попасну. Ну так буває - це війна ... не бачимо тут ніякої прямої катастрофи. Зараз перегрупування буде і наші виб'ють їх з усіх міст", - розповів Гайдай.

За його словами, в окупантів настрій панічний, тому вони закидають населені пункти бомбами та ракетами.

"Вони й літаки втрачають. Вони ясно розуміють, що зараз відкинуть їх там від Києва і до нас підійде настільки величезне підкріплення, що будемо гнати аж до російського кордону", - зазначив чиновник.

При цьому він вказав, що в цих населених пунктах ще залишаються мирні жителі, а повністю відвезти людей неможливо через постійні обстріли гуманітарних коридорів російськими військовими.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч на 24 березня на Луганщині окупанти застосували фосфорні бомби. Під ворожий обстріл потрапило Рубіжне та інші міста області. Вже відомо про чотирьох загиблих, також росіяни пошкодили та повністю зруйнували чимало будинків.

Крім того, окупанти обстріляли Лисичанськ. У небі над мирними містами літає ворожа авіація. Постраждали люди, деякі будинки зазнали руйнувань.

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