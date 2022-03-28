На частині української території супротивник намагається збирати персональні дані людей, повідомив радник керівника Офісу президента.

У південних регіонах України російські окупанти збирають паспортні дані українців, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, одна з причин збору даних - спроба організації фіктивних "референдумів".

"Технологія безглузда. Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, РФ вдерлася на українську територію рано-вранці 24 лютого.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів, Миколаїв та Маріуполь. Низка населених пунктів опинилися під контролем супротивника.

28 березня стало відомо, що від окупантів було звільнено Ірпінь, місто зачищали від ворожих сил.

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