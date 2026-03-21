З семи напрямків одночасно: Третій корпус зірвав найбільший механізований штурм РФ (відео)

Корпус стежив за підготовкою до штурмових дій понад місяць та мав власний план дій протидії.

Третій корпус зірвав найбільшу спробу механізованого наступу РФ. Окупанти намагались наступати із семи напрямків.

Як зазначили у пресслужбі корпусу, 19 березня противник здійснив наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Росіяни залучили сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ, але ворог почав нести втрати, не доїхавши до лінії бойового зіткнення.

"Противник пішов в атаку одночасно на 7 напрямках у смузі корпусу і задіяв понад півтисячі піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. За чотири години підготовлені підрозділи Трійки перетворили стрімкий прорив росіян на масштабний провал", - йдеться у повідомленні.

За даними корпусу, втрати противника в техніці склали:

84 одиниці мототехніки;

11 БМП і БТР;

3 танки;

ТОС "Сонцепьок";

5 гармат;

160+ ворожих БпЛА.

Як зазначив бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, за підготовкою окупантів до штурму спостерігали півтора місяці. Росіяни нарощували удари КАБами по переправах Сил оборони через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Також окупанти почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути – це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу.

"Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії – і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано", – зазначив Білецький.

За добу бригади й полки корпусу знищили 405 військовослужбовців ворога: 288 – безповоротні, решта – санітарні втрати.

"Армії РФ не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій. Знищення залишків живої сили, якій вдалося вижити у кілзоні Трійки, триває", - зазначили у корпусі.

Як повідомляв УНІАН, ккраїнські війська змогли досягти найбільших територіальних здобутків за понад два роки після того, як російські сили втратили доступ до супутникового інтернету Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска.

За даними аналітиків, Україна після цього повернула близько 380 квадратних км територій у Запорізькій області та Дніпропетровській області.

