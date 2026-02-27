РФ вдарила по Україні дронами: у двох портах масштабні пожежі, поранена 3-річна дитина

На Сумщині поцілили в будівлю в середмісті.

Російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по Одещині, внаслідок чого спалахнули пожежі у двох портах, є руйнування, поранено двох людей, у тому числі маленьку дівчинку.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, ворог завдав масованого удару безпілотниками, внаслідок чого зазнала руйнувань житлова інфраструктура тощо.

"Поранення отримали 43-річний чоловік та 3-річна дівчинка. Потерпілі перебувають в лікарні. За процесуального керівництва органів прокуратури Одеської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказала Верба.

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, ушкоджень зазнала портова та цивільна інфраструктура.

"У портовій зоні спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами. У житловому секторі зафіксовано руйнування споруд та пошкодження приватних автомобілів. В одному з міст області пошкоджено скління та фасад житлового будинку", - наголошують у ДСНС.

Також зруйновано окрему споруду на території дитячого садка - виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

У державному підприємстві "Адміністрація морських портів України" заявили, що пошкоджено об’єкти в одному з портів Великої Одеси та в порту на Дунаї. В портах обійшлося без постраждалих. Водночас зазначається, що є пошкодження техніки, елементів інфраструктури та адміністративних будівель. Наразі порти працюють у штатному режимі, запевняють в АМПУ.

Також ворог атакував Сумщину – направив дрони на готель, що в середмісті обласного центру. Зокрема, очільник ОВА Олег Григоров розповів, що сьогодні рано вранці росіяни ударним БпЛА поцілили у будівлю в центрі Сум. Після першого влучання росіяни підступно завдали повторного удару – коли на місці вже працювали рятувальники. Людей евакуювали вчасно, постраждалих немає.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 27 лютого (з 18:00 26 лютого) противник атакував Україну 187 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ Крим), із них близько 120 – "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 165 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Нагадаємо, 26 лютого РФ масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Під ударом була низка областей, є постраждалі та руйнування.

Зокрема на Одещині зазнав пошкоджень об’єкт енергетики на півдні регіону. Було знеструмлено понад 40 тисяч абонентів. У соцмережах очевидці писали, що атаковано, зокрема Білгород-Дністровський район, за інформацією районної держадміністрації, на той момент було тимчасове обмеження водопостачання.

