Росіяни активно накопичують ресурси для удару на Донбасі, - військові

Загарбники хочуть прорватися на Лиманському напрямку.

З початку року російські окупанти активізували роботу з накопичення ресурсів у Серебрянському лісі.

Як повідомляє 81-а окрема аеромобільна Слобожанська бригада, таким чином противник намагається підвищити забезпечення своїх передових позицій, які планують малими групами обійти українську оборону в селі Дронівка, де ситуація залишається напруженою.

"Кінцевою метою противника є встановлення повного контролю над населеним пунктом Дронівка та просування у бік Платонівки та Закітного", - йдеться у повідомленні.

У бригаді пояснили, що у разі окупації цих населених пунктів та з урахуванням складного рельєфу місцевості, ворог зможе безперешкодно налаштовувати логістичне забезпечення уздовж річки Сіверський Донець.

"Таким чином, це загрожує просуванням у бік Лиману та Слов’янська", - наголошується у повідомленні.

Зауважується, що для того, аби залишити передові позиції ворога без забезпечення, оператори дронів батальйону безпілотних систем "Апачі" 81-ї бригади знищують у Серебрянському лісі накопичення транспорту та живої сили окупантів.

Лише за останню добу силами батальйону "Апачі" було знищено/ліквідовано: жива сила - 2, багі - 2, квадроцикл - 1, мотоцикл - 4 та укриття - 5.

Ситуація на Лиманському напрямку

Як повідомлялося, раніше Віктор Трегубов, начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил зауважив, що російські загарбники намагаються обійти Лиман Донецької області та одночасно інфільтруватися в місто.

За його словами, на Лиманському напрямку є проблеми з логістикою для обох сторін, адже там велика "сіра зона".

