Ккерівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що ворог продовжує тиснути на цивільне населення на правому березі Херсонської області.

Російсько-українська війна триває і Сили оборони продовжують втримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області в районі населеного пункту Кринки. Якщо рівень води в Дніпрі підніметься, це погіршить ситуацію для морпіхів, які втримують плацдарм, сказала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Враховуючи те, що лівий берег трохи нижчий за правий, це заважатиме в першу чергу саме там. Там буде важче вести бойові дії, якщо вода підніметься. Поки що критичного підйому цієї води там немає. І загальна снігова ситуація не сприяла тому, щоб був дуже високий рівень води. Але ця ситуація відстежується, ми продовжуємо тримати наші позиції. Крім того, мінні загородження, які окупанти вкладали навколо лівого берега, вони можуть бути зміщені й знову зміниться картка замінування", - пояснила Гуменюк.

Речниця також додала, що РФ протягом останніх кількох тижнів продовжує дотримуватися тенденції тиску на цивільне населення на правому березі Херсонської області.

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"Вони намагаються тиснути артилерійськими обстрілами, там де це неможливо - компенсують дронами. Зокрема й скиданням розривних осколкових боєприпасів, що вони проробляють якраз із місцевим населенням. Останнім часом дуже часто цими дронами б'ють по цивільних автівках, поліції, ДСНС на правому березі", - каже Гуменюк.

За її словами, на тлі цього, місцеві жителі вже змогли випрацювати алгоритм для захисту своїх життів: "Не знаходитися на відкритих територіях. Переходять від одного місця укриття до іншого і не збираються на відкритих майданчиках. Навіть отримання гуманітарної допомоги організовано так, щоб це якнайменше шкодило людям".

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За інформацією Генштабу, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Також, було знищено 11 танків, 24 ББМ та 28 артсистем.

Крім того, авіація Сил оборони розбила чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Йдеться про ураження по пункту управління, двох районах зосередження особового складу ворога та одну засобу російської ППО.

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