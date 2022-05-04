При цьому про надання озброєння і боєприпасів Україні не йдеться.

Парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на своїх оборонних підприємствах, однак про надання озброєння і боєприпасів Україні не йдеться.

Відповідне рішення було прийнято депутатами, пише БГНЕС.

Зокрема, пакет допомоги включає заходи з подолання наслідків економічних санкцій та гуманітарної, фінансової та військової допомоги Україні.

Також у рішенні зазначається продовження підтримки вступу України до Євросоюзу, надання допомоги українським біженцям, надання можливості імпорту українського зерна до Варни та посилення співпраці в енергетичній сфері.

Рішення підтримали 200 депутатів, у тому числі з проросійської партії БСП, яка погрожувала вийти з коаліції, якщо парламент проголосує за надання зброї Україні. Таким чином коаліція в Болгарії зберігається.

Також проти військової допомоги виступав президент Болгарії Румен Радев, відомий своїми проросійськими поглядами. Напередодні він заявив, що люди, які приймають рішення про допомогу Україні, повинні враховувати насамперед безпеку болгар.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з болгарським прем'єр-міністром Кирилом Петковим заявив, що українська військова техніка ремонтуватиметься на виробничих потужностях Болгарії. Це дозволить забезпечити швидкість і якість лагодження.

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