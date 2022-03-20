За 25 днів війни Збройні сили України знищили близько 14 700 російських військовослужбовців.

Збройні сили України вже 4-й тиждень відбиваються від російських окупантів. І роблять це ефективно. Ворог розгублений, адже окупанти не очікували такого опору від українського народу.

Одна з причин приголомшливого фіаско "другої армії світу" РФ – це тотальні прорахунки в стратегії й тактиці. Певно, російський Генштаб МО абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України. Про це пише радник керівника ОП Михайло Подоляк у себе в соцмережах.

За його словами, вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудувана на тезах із роспропаганди про "націоналістичні батальйони".

На думку радник голови Офісу 6-го Президента, ще одна причина, яка зараз шокує, – надзвичайна смертність серед найвищого оперативного командування РФ на території України. Зокрема, вбито шість ключових генералів.

"Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами. Убито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, неготовності воювати в сучасних умовах", – пише Подоляк.

Все це, додав він, деморалізує російську армію – контрактники і строковики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте усвідомили, що їхнє вище керівництво абсолютно бездарне.

"Далі – лише масові смерті російських військовослужбовців в Україні", – підсумував Подоляк.

А тим часом кількість загиблих ворогів перевищила 14 тисяч, а поранених, напевно, втричі більше. Водночас ворог втратив вже третину своїх літаків. Що показово, в останні дні фіксується все менше затриманих льотчиків. Це може означати, що перед вильотом їх позбавляють можливості катапультуватися, щоб врятуватися.

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