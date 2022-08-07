Експерт прогнозує, що готовими до наступальних дій російські війська можуть бути вже 8−10 серпня.

Російським окупантам не вдасться успішно атакувати Збройні сили України на правобережжі Херсонщини.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі Радіо НВ.

"Для мене велика загадка, яким чином вони збираються атакувати наші війська на правобережжі Херсонщини, якщо у них могли виникнути проблеми при обороні", - заявив експерт.

Також він нагадав, що наступальні дії вимагають більшої кількості боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів і евакуації поранених.

"Буде багато 200-х, 300-х. А як це можна буде здійснювати, коли у тебе за спиною розбиті переправи? Що саме вони там хочуть робити - покаже час", - сказав Попович.

Він прогнозує, що готовими до наступальних дій російські війська можуть бути вже 8−10 серпня.

Як повідомляв УНІАН, в Херсонській ОВА заявили, що втрата цього регіону стане для окупантів великою політичною поразкою, тому вони концентрують максимум зусиль для утримування захоплених територій.

Напередодні в британській розвідці повідомили, що війна в Україні скоро увійде в нову фазу, з важкими боями вздовж лінії фронту протяжністю близько 350 кілометрів, що тягнеться на південно-західному напрямку від околиць Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.