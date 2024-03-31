Аналітик Інституту вивчення війни заявив, якщо українці не отримають достатньо зброї, то Росія зможе досягти значних успіхів на фронті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад два роки, ЗСУ вдається триматися завдяки оборонній допомозі, яку надають США та європейські союзники. Проте нещодавно Росія досягла деяких успіхів на фронті, в той час, як Україна почала стикатися з тим, що, можливо, більше не отримає допомоги від Вашингтона.

"Це досить жахливо, це досить серйозно. Українці насправді не мають того, що їм потрібно для більш успішної оборони. Колективна західна коаліція, яка підтримує Україну, гарантувала, що ми постачатимемо Україні достатньо, і ми не будемо тримати їх на голодній дієті. Але ми також дали їм достатньо, щоб вони не зазнали катастрофічної поразки", - зауважив російський аналітик і керівник групи геопросторової розвідки Інституту вивчення війни, в інтерв'ю Fox News Digital Джордж Баррос, прокоментувавши дефіцит оборонних поставок в Україні.

Відомо, що в адміністрації Байдена пообіцяли продовжувати підтримувати Україну, проте нездатність Конгресу ухвалити важливі заходи допомоги показує, що українські військові несуть основний тягар на лінії фронту.

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"Якщо вони не отримають цього критично важливого поповнення, то я думаю, що існує значна ймовірність того, що росіяни цілком можуть досягти прориву у 2024 році", - попередив Баррос.

За його словами, коли США переважають щодо загального обсягу військової допомоги, яка надається Києву від однієї країни, Європа значно збільшила свої витрати щодо оборонної підтримки України.

"Європейський Союз і всі його члени, включаючи Велику Британію, фактично витрачають більше коштів, ніж Сполучені Штати, лише на оборону з погляду підтримки України. На жаль, коли європейці закладають фундамент нового артилерійського заводу чи заводу з виробництва боєприпасів, це не те, що... з'являється в Інтернеті одразу. Ви не натискаєте на вимикач і раптом отримуєте величезні обсяги виробництва. На це потрібні роки. Але Сполучені Штати, поки ці заводи не запрацюють на повну потужність, повинні продовжувати відігравати цю стратегічну роль сполучної ланки", - наголосив експерт.

У виданні додають, що не тільки брак боєприпасів сповільнює здатність України просуватися на фронті, адже українська ППО теж виснажена. Запаси ракет для ППО значно вичерпалися, а військово-повітряні сили не мають достатньої підготовки після багатьох років бойових дій на літаках радянських часів. Водночас РФ почала атакувати й об'єкти критичної інфраструктури в глибині території України.

"За останні три місяці росіяни продемонстрували, що вони адаптуються, що вони впроваджують певні уроки, і що вони дійсно навчаються військової справи, що підвищує ефективність і летальність російських збройних сил", - підкреслив Баррос.

За його словами, російські окупанти зрозуміли, що під час таких ударів вони перенасичують пропуску здатність української системи ППО.

"Києву доводиться обирати між тим, чи забезпечують вони прикриття передових позицій, чи захищають критично важливу інфраструктуру у великих стратегічних містах", - наголосив він.

Баррос зазначив, що така стратегія дозволила російським пілотам виконувати бойові завдання з наближенням до України для того, аби запускати планерні бомби, які ще більше знищували українські позиції. Аналітик попередив, якщо РФ зможе отримати беззаперечну перевагу в повітрі, то почне проводити кампанії килимові бомбардування, як це було в Сирії.

"Відверто кажучи, немає жодних підстав сумніватися, що росіяни цього не зроблять", - додав він.

Загалом Україні вдавалося утримувати свої позиції на лінії фронту впродовж декількох місяців, проте військові експерти сходяться на думці, що вона не зможе робити це протягом довгого часу.

"Україна програє цю війну, якщо Сполучені Штати не продовжать підтримувати Україну", - сказав Баррос.

Військова допомога для України: останні новини

Як писав УНІАН, Іспанія передає Україні 20 танків Leopard. Тоді повідомлялось, що техніка перебуває на консервації, тому знадобиться ще деякий час для їхнього ремонту, перш ніж танки потраплять до українських військових.

"Як і інші матеріали, перед відправленням вони будуть доопрацьовані на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаїра в Севільї", - йдеться у повідомленні видання Infodefensa.

Також повідомлялось, що Франція надасть ЗСУ сотні одиниць бронетехніки та ракети. За словами міністра оборони країни Себастьяна Лекорню, поставки озброєння заплановані на 2024 рік та початок 2025-го.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка (VAB): це абсолютно ключове значення для мобільності військ... Це старе обладнання, яке все ще працює, зможе принести пряму користь Україні у значних кількостях", - сказав він.

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