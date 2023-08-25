Найманців "Вагнера" з військовою технікою перекидали в Україну для участі у бойових діях на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом.

Служба безпеки України зібрала доказову базу і повідомила підозру гендиректору російської авіакомпанії "224 льотний загін" Володимиру Міхєйчику, який причетний до ведення агресивної війни проти України.

Як йдеться у повідомленні СБУ у соцмережі Facebook, цей посадовець допомагав вищому військово-політичному керівництву РФ у перекиданні особового складу та військової техніки окупаційних угруповань до українського кордону.

"Насамперед він "опікувався" питаннями переправлення у напрямку нашої держави озброєння та бойовиків російської військової компанії "Вагнер" з Близького Сходу", - сказано у повідомленні.

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Зокрема, за даними слідства, із серпня 2022 року по теперішній час Міхєйчик надав шість цивільних бортів для здійснення відповідних авіарейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору на території РФ.

Так, 8 серпня 2022 року цивільні літаки авіакомпанії фігуранта перевозили озброєння та інструкторів "Вагнера" з Ірану до Москви міжнародним рейсом RFF8629, а вже 18 вересня російські найманці прямували авіасполученням "Сирія-Грозний" (рейс – RFF8631). Ще один переліт окупантів зафіксовано 26 лютого 2023 року на рейсі RFF8936 з Латакії (Сирія) до Ростова-на-Дону.

"У подальшому найманців "Вагнера" з їхньою військовою технікою перекидали в Україну для участі у бойових діях на південному та східному фронтах, у тому числі під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Міхєйчику про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального Кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Смерть ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина

Увечері 23 серпян стало відомо, що в РФ розбився літак, на борту якого перебував Пригожин зі своєю правою рукою Уткіним. Внаслідок авіакатастрофи вони загинули.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до смерті Пригожина.

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