Це спричинено затримкою з виділенням військової допомоги від США, яка спровокувала виснаження боєприпасів.

Кремль поповнив свої збройні сили за допомогою призову на військову службу і фінансових стимулів, набираючи до 30 тис. нових солдатів щомісяця, і витрачає третину національного бюджету на оборону і безпеку.

За оцінками НАТО, РФ виробляє 3 млн артилерійських снарядів на рік - удвічі більше, ніж усі країни-члени НАТО разом узяті можуть надати Україні, пише The New Yorker. Російська армія навчилася використовувати безпілотники та засоби електронної протидії, щоб блокувати бойові інновації України, а ВПС модернізували радянські півторатонні некеровані бомби, додавши крила і систему GPS.

Тим часом, Україна переживає, можливо, найважчий момент у війні. Це спричинено затримкою з виділенням військової допомоги від США, яка спровокувала виснаження боєприпасів.

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За оцінками українського командування, російські сили тепер мають перевагу в артилерійських пострілах десять до одного. Оскільки засоби протиповітряної оборони були виснажені, українські міста, насамперед Харків, зазнали найтриваліших атак від початку війни. Ракетні удари вивели з ладу електромережі по всій країні.

Видання зазначило, що хоча наприкінці квітня Конгрес схвалив пакет допомоги на суму $61 млрд, але імпульс війни вже змінився, і в будь-якому разі системи озброєння не можуть досягти поля бою відразу.

Але нестача зброї - це лише одна з проблем України; в армії не вистачає солдатів. У перші дні війни нестачі в людях, охочих записатися на війну, не було, але тепер знайти охочих новобранців стало набагато важче. Невдоволення зростає, оскільки призов зачіпає здебільшого тих, хто схильний нести на собі основний тягар бойових дій у будь-якій війні: людей із більш сільських районів, менш освічених і відносно менш забезпечених. У президента Володимира Зеленського не було готового рішення цієї дилеми, а парламенту понад рік не вдавалося ухвалити закон про мобілізацію. Минулого місяця Зеленський нарешті підписав низку законів, які розширюють цей законопроєкт і, як стверджує його адміністрація, роблять його прозорішим та ефективнішим.

Але процесу демобілізації досі немає, тож призовники побоюються, що їм вручать квиток в один кінець, а це неприваблива перспектива в жорстокій війні на виснаження, в якій, за даними американської розвідки, загинуло 70 тис. українських військових.

"І, як і у випадку з довгоочікуваним припливом зброї зі США, новим законам потрібен час, щоб змінити реальність на полі бою", - констатувало видання.

Саме в рамках цього вікна можливостей російські окупанти почали наступ.

Також видання зазначило, що надалі Україна не може розраховувати на пакети допомоги від США, особливо якщо Дональд Трамп знову стане президентом. До того ж адміністрація Байдена, побоюючись ескалації, забороняє використовувати американську зброю проти цілей на території РФ.

Війна в Україні: поставка зброї

Аеропорт у польському Жешуві став епіцентром процесів Заходу щодо озброєння України. Колись комерційне летовище зараз оточене батаерями ППО. Саме сюди транспортують зброю для України - таємно і відкрито.

Аеропорт охороняють "Петріоти". Туди їх стягнули через кілька тижнів після російського вторгнення. До них приєдналися Sky Sabre. Ці батареї тут, тому що Жешув за два роки перетворився на величезний міжнародний логістичний центр, який допомагає переправляти в Україну десятки мільярдів доларів західної військової допомоги.

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