У лікарні ім. Мечникова проводять до 100 операцій за день, багато з них - ампутації кінцівок.

За словами головного лікаря однієї з найбільших травматологічних лікарень України, за останні кілька тижнів кількість важкопоранених солдатів, які перебувають на лікуванні, зросла на 30%.

Як розповів ABC News доктор Сергій Риженко, лікарня ім. Мечникова в Дніпрі,розташована за кілька годин їзди від місця бойових дій, зараз приймає від 40 до 100 важкопоранених щодня, а його команда виконує від 50 до 100 хірургічних операцій протягом 24 годин.

За його словами, багато з цих операцій - ампутації кінцівок. З початку повномасштабної війни Росії медичні бригади лікарні ім. Мечникова ампутували кінцівки близько 3 000 солдатів.

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Як відзначають українські військові, вибухи російських безпілотників зараз є однією з найбільш смертельних загроз для військових на передовій.

Крім того українські чиновники попереджали, що у зв’язку зі зменшенням військової допомоги від Заходу запаси артилерійських снарядів вичерпуються. Водночас запаси артилерійських боєприпасів у російських військових набагато вищі, а це означає, що їхні війська здатні переважати українські сили на передовій.

"Якщо найближчим часом не вдасться домовитися про додаткове фінансування України з боку США, то місцеві чиновники побоюються, що кількість українських жертв у війні зростатиме й надалі", - пише ABC.

Втрати України у війні

як повідомляв WSJ, станом на серпень 2023 року від 20 до 50 тисяч українців з початку вторгнення Росії втратили одну або кілька кінцівок. На початку війни основними причинами ампутацій були поранення, отримані під час артилерійських і ракетних обстрілах. Зараз же багато хто отримує травми, підриваючись на мінах, встановлених уздовж лінії фронту.

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