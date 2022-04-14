Національна поліція відкрила "гарячу" телефонну лінію для родичів загиблих в результаті військових дій окупантів.
Про це МВС повідомляє у своєму Telegram.
"Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання... Номер гарячої лінії - 0 894 201 867. Працює цілодобово. Велике прохання до громадян використовувати телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтеся за номерами поліції вашого регіону", - йдеться в повідомленні.
У МВС також зазначають, що наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово займаються розшуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.
- 14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.
- 14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.
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