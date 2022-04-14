Оператори надаватимуть необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання.

Національна поліція відкрила "гарячу" телефонну лінію для родичів загиблих в результаті військових дій окупантів.

Про це МВС повідомляє у своєму Telegram.

"Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання... Номер гарячої лінії - 0 894 201 867. Працює цілодобово. Велике прохання до громадян використовувати телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтеся за номерами поліції вашого регіону", - йдеться в повідомленні.

У МВС також зазначають, що наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово займаються розшуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

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