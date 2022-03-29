На тлі повномасштабного військового вторгнення на територію незалежної України, уряд Німеччини вводить кримінальну відповідальність за використання символу Z на території Німеччини.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію МВС Німеччини.
Представник міністерства внутрішніх справ федерального уряду заявив журналістам, що це не означає, що в Німеччині заборонять літеру в цілому.
"Літера Z як така, звичайно, не заборонена, але її використання може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії", — заявили в МВС.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.
- Світові бренди масово йдуть з російського ринку.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.