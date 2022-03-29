Використання символу Z може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії.

На тлі повномасштабного військового вторгнення на територію незалежної України, уряд Німеччини вводить кримінальну відповідальність за використання символу Z на території Німеччини.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію МВС Німеччини.

Представник міністерства внутрішніх справ федерального уряду заявив журналістам, що це не означає, що в Німеччині заборонять літеру в цілому.

"Літера Z як така, звичайно, не заборонена, але її використання може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії", — заявили в МВС.

Війна проти України: