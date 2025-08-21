Також уражено склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку.

Сили оборони уразили низку важливих військових цілей РФ, серед яких - "Новошахтинський завод нафтопродуктів" - один з найбільших російських постачальників нафтопродуктів для окупаційної армії. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів, а також низку важливих об’єктів РФ.

"У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У Генштабі уточнюють, що підприємство розташоване у Ростовській області РФ та є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Завод залучений у процеси забезпечення збройних сил країни-агресора. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів.

"Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено", - наголошують українські військові.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад безпілотників і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Зокрема підтверджено ураження та численні вибухи в районі відповідного об’єкта.

Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ - результати ураження уточнюються.

Ураження інших об'єктів у Росії

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли про ураження на території технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області РФ, продукція якого використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки. Це - важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії. На заводі здійснюється, зокрема, серійне виробництво та монтаж друкованих плат. Продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного обладнання. Вказаний технопарк рощташований приблизно за 40 кілометрів від центру Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: