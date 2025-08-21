Сили оборони уразили низку важливих військових цілей РФ, серед яких - "Новошахтинський завод нафтопродуктів" - один з найбільших російських постачальників нафтопродуктів для окупаційної армії. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.
Згідно з повідомленням, уражено Новошахтинський завод нафтопродуктів, а також низку важливих об’єктів РФ.
"У рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили "Новошахтинський завод нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі уточнюють, що підприємство розташоване у Ростовській області РФ та є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Завод залучений у процеси забезпечення збройних сил країни-агресора. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів.
"Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено", - наголошують українські військові.
Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад безпілотників і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку. Зокрема підтверджено ураження та численні вибухи в районі відповідного об’єкта.
Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ - результати ураження уточнюються.
Ураження інших об'єктів у Росії
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли про ураження на території технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області РФ, продукція якого використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки. Це - важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії. На заводі здійснюється, зокрема, серійне виробництво та монтаж друкованих плат. Продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного обладнання. Вказаний технопарк рощташований приблизно за 40 кілометрів від центру Москви.