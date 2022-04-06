Понад 279 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через збройну агресію РФ в Україні продовжують гинути діти. Станом на ранок 6 квітня загинуло 167 дітей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 6 квітня понад 446 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 167 дітей загинули та понад 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

В офісі Генпрокурора зазначають, що триває примусове вивезення дітей з України до Російської Федерації. Зокрема, з лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний центр м.Маріуполь" військовослужбовцями РФ примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні. Також мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу разом з її 8 дітьми-вихованцями, 3 власними дітьми та 3 прийомними примусово вивезена з Маріуполя в російське місто Саранськ.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 927 навчальних закладів, 83 з них зруйновані повністю.

Війна проти України: