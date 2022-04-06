Через збройну агресію РФ в Україні продовжують гинути діти. Станом на ранок 6 квітня загинуло 167 дітей.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.
"Станом на ранок 6 квітня понад 446 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 167 дітей загинули та понад 279 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Київській - 78, Донецькій - 81, Харківській - 64, Чернігівській - 49, Миколаївській - 39, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
В офісі Генпрокурора зазначають, що триває примусове вивезення дітей з України до Російської Федерації. Зокрема, з лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний центр м.Маріуполь" військовослужбовцями РФ примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні. Також мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу разом з її 8 дітьми-вихованцями, 3 власними дітьми та 3 прийомними примусово вивезена з Маріуполя в російське місто Саранськ.
Через бомбардування та обстріли пошкоджено 927 навчальних закладів, 83 з них зруйновані повністю.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.
- За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року, 165 дітей загинули та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості.