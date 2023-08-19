Наразі на рівні 80 обстрілів на добу вони використовують до 300 снарядів, а раніше ця кількість становила 500.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зауважує, що російські окупанти відчувають логістичне "провалля" і починають ретельно економити снаряди.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи змінилися протягом тижня дії, тактика та кількість обстрілів ворога.

"Дійсно, відбивається на їхніх діях нестача логістична. Коли вони дійсно відчувають непідвезені снаряди, і починають ретельно економити. Ми це бачимо", - зауважила Гуменюк.

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Вона розповіла, що у деякі дні минулого тижня "провалля" в показниках обстрілів було до 40 обстрілів на добу, а зараз окупанти намагаються знову підтягнути цей показник до 80.

"Але при цьому, кількість снарядів у цих обстрілах значно менша, ніж та, яка була в минулі тижні, попередні, коли вони обстрілювали 70-80 обстрілів на добу і використовували 500 і більше снарядів. Зараз на рівні 80 обстрілів вони використовують 300 снарядів, до прикладу", - сказала речниця.

Проблеми з логістикою в окупантів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями Гуменюк зазначала, що наразі Кримський міст працює в обмеженому режимі та не забезпечує повноцінної логістики російських загарбників.

Речниця зауважила, що деякі автомобільні смуги функціонують, але в обмеженому режимі і виключно для легкового транспорту. Залізниця ж працює за спеціальним режимом та дуже обмежено.

Таким чином, підкреслила Гуменюк, максимально потужна мостова артерія нині не забезпечує повноцінної логістики, як і інші "хворі" мости - Чонгарський та Генічеський, - вони не можуть забезпечувати повноцінну потребу ворога в логістиці та постачанні.

Також раніше західні ЗМІ повідомляли, що у РФ закінчуються запаси сучасної зброї, і їй доводиться прискорювати виробництво, щоб підтримувати інтенсивність війни.

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