Також з моменту отримання повістки вводяться обмеження на користування автомобілем, здачу на водійське посвідчення і реєстрацію ІП.

Шансів уникнути мобілізації у росіян фактично не залишилося - президент РФ Володимир Путін підписав закон про заборону виїзду за кордон з моменту отримання повістки.

Як повідомляють російські ЗМІ, закон вводить заборону на виїзд з Росії з моменту, коли повістка від військкомату вважається врученою — в тому числі, якщо громадянин отримав її за місцем роботи або навчання. Відзначається, що поправка про те, що заборона буде діяти з дня вручення порядку, з'явилася в тексті законопроекту в квітні.

Крім того, закон вводить "електронні" повістки, які будуть розміщуватися в особистому кабінеті призовника на порталі "держпослуг", а також можливість вручення повісток рекомендованим листом.

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Також з моменту отримання повістки вводиться ряд обмежень — наприклад, на користування автомобілем, здачу на водійське посвідчення і реєстрацію ІП.

Разом з цим буде створено єдиний реєстр військовозобов'язаних, який запрацює вже восени.

Мобілізація в РФ

Раніше в британській розвідці відзначали, що Росія почала створювати нові великі підрозділи для посилення тилу. У той же час британці вважають, що без нової повноцінної хвилі мобілізації Кремль не зможе сформувати навіть одну нову армію.

Експерти прогнозують, що Росія може оголосити мобілізацію вже у вересні-жовтні.

У країні вже почалася прихована підготовка для цього. Так, були збільшені штрафи за неявку до військкомату за повісткою, підняті крайній строк перебування в мобілізаційному резерві та піднято верхня вікова межа призову на строкову службу.

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