За словами речника "Таврії", Москва почала застосувати тут хімічну зброю.

Після захоплення Авдіївки, РФ почала активно наступати в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. "В той час, коли РФ була зосереджена на Авдіївці, в районі Роботине було небагато таких атак. Їхня кількість зросла після закінчення авдіївської оборонної операції. Вже три дні поспіль там показники штурмів двозначні. Наприклад, за минулу добу там було відбито 11 атак ворога. Але значних змін на лінії зіткнення не відбулося, хоч вона і є динамічною, рухається в обидва боки", – сказав Лиховій.

Він також підтвердив інформацію про спробу масованого російського штурму українських позицій на цьому напрямку два дні тому: "Після позавчорашньої спроби РФ атакувати досить великою кількістю бронетехніки та особового складу, вся колона була розбита, РФ зазнала значних втрат у танках та БМП і повернулися до тактики застосування малих штурмових груп. Вони також зупиняються і нищаться".

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Лиховій сказав, що здебільшого, на цьому напрямку воює регулярна російська армія: мотострілецькі і десантно-штурмові дивізії. Він також додав, що РФ продовжує використання хімічної зброї проти Сил оборони України.

"За попередні дві доби зафіксовано близько десяти скидів гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії. Вчора в нашій зоні відповідальності було зафіксовано чотири таких скиди – два на Донецькому напрямку та два на Запорізькому", – розповів Лиховій.

Крім того, за словами речника, РФ завдала удару по місту Оріхів, внаслідок чого постраждала будівля місцевого храму.

"Внаслідок чергового обстрілу міста Оріхів минулої доби, виникла пожежа в будівлі Покровського храму. Інформації щодо загиблих та травмованих не надходило. Однак, це черговий приклад обстрілів по цивільній інфраструктурі і цього разу під удар потрапив православний храм", – заявив речник.

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На думку заступника командира третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна, після захоплення Авдіївки, РФ продовжить зосереджувати свої сили на цьому напрямку. Зокрема, вони хочуть захопити Ласточкине.

У мережі з'явилося відео чергового російського злочину – розстрілу українських полонених в районі Роботине Запорізької області. Повідомляється, що події відбувались 18 лютого, коли окупанти наступали на село..

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