Рішення про членство України в НАТО ухвалюватимуть 30 країн-членів Альянсу, а не РФ.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Російська Федерація не вирішуватиме, чи буде Україна у майбутньому членом Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі перед початком дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

У нього запитали, чи погоджується він з твердженням, що питання набуття членства України в НАТО не перебуватиме на порядку денному ще довгий час, і зокрема поки президент РФ Володимир Путін перебуватиме при владі.

"Моє повідомлення полягає у тому, що ухвалення рішення залежить від 30 країн-членів. Росія не вирішує, хто буде членом НАТО або ні. Це справа принципу, про що усі союзники знову і знову чітко заявляли. Це стосується поваги до права кожної держави в Європі обирати свій власний шлях, чи хоче вона належати до такої організації, як НАТО, або не хоче", - наголосив Столтенберг.

Україна і НАТО: що відомо про шлях до Альянсу

У комюніке за підсумками останнього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна позбутися корупції. Україна має відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ, наголошував він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

14 лютого 2022 року канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Києві заявив, що питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.