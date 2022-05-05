В результаті ворожої атаки постраждали цивільні, зазначили в Офісі генпрокурора.

Окупанти завдали авіаудар по Свято-Успенській лаврі, що у м. Святогірськ Краматорського району Донецької області.

Як повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора, обстріл відбувся у середу, 4 травня.

Нині лавра є притулком для біженців від російської збройної агресії. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, отримали поранення 7 цивільних громадян, також пошкоджено будівлю гуртожитку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Ворог спершу кидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і цивільних, зокрема, в населених пунктах Донецької області.

У ніч на 5 травня супротивник обстріляв центр Краматорська та житлові райони, стало відомо про щонайменше 25 поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: