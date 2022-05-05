Шестеро із поранених потребують медичної допомоги в лікарні.

Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Краматорська зросла щонайменше до 25 осіб.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше 25 поранених цивільних – наслідок авіаракетного удару, завданого сьогодні вночі росіянами по Краматорську. Шестеро із поранених потребують медичної допомоги в лікарні. Ракети пошкодили 9 житлових будинків, школу та численні об’єкти цивільної інфраструктури", - розповів він.

Кириленко зазначив, що нездатні воювати з українською армією російські загарбники, продовжують "воювати" з українськими цивільними.

"Це - черговий воєнний злочин російської армії на нашій землі. Все ретельно фіксуємо. Ніхто не уникне кари!" - наголосив очільник області.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі окупанти здійснили черговий ракетний обстріл Краматорська. Удар нанесено по житлових районах та центральній частині міста. Попередньо повідомлялося про шістьох поранених.

Вас також можуть зацікавити новини: