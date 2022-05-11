Супротивники заблокували виїзди з населених пунктів, які захопили, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

На захопленій території Миколаївської та Херсонської областей окупанти катують виявлених проукраїнських активістів.

Якщо активісти не погоджуються співпрацювати з супротивником, їх розстрілюють, повідомило оперативне командування "Південь" Збройних сил України.

За його даними, вороги заблокували виїзди із захоплених населених пунктів.

"…на окупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини паралельно із нав’язуванням ідеології "руського миру" продовжується тотальне мародерство окупаційної влади. Зерно, техніку, майно, людей окупанти викрадають, вивозять до Росії. Виявлених активістів проукраїнської позиції катують, а за відмову співпрацювати - розстрілюють", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу окупанти скидали бомби на військові об'єкти, а потім обстрілювали й цивільні. Захисники України давали супротивнику гідну відсіч. Під контролем ворога опинилися низка населених пунктів.

На початку травня постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева повідомила, що на захопленій частині Херсонської області "у підвалах" знаходилися близько 500 осіб, яких вороги катували.

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