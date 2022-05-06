На захопленій частині Херсонщини наразі "у підвалах" перебуває близько півтисячі людей, яких окупанти катують.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
"За нашою інформацією, близько 500 осіб перебувають "у підвалах", де їх катують. Це і в Херсоні, і на адмінмежі з Кримом. Наприклад, у містах Новоолексіївка та Геніченськ окупаційні адміністрації приходять із цілими списками активістів чи людей, які брали участь у громадянській блокаді Криму чи служили в АТО... До них приходять додому, забирають, викрадають", - розповіла вона.
За словами Ташевої, окупанти діють за аналогічними сценарієм як той, який було реалізовано у Криму в 2014 році.
"Спочатку заходили військові, потім зачищалося інформаційне поле серед активістів і журналістів, потім проводився так званий референдум... Спочатку вони розглядали сценарій референдуму, зараз вони розглядають сценарій приєднання цих областей до Криму...", - додала постпред.
Раніше повідомлялося, що Росія влаштувала фільтраційні табори в окупованому Криму.