Загарбники діють за "кримським" сценарієм 2014-го року, коли після "зачистки" серед активістів та журналістів, вони проводили "референдум".

На захопленій частині Херсонщини наразі "у підвалах" перебуває близько півтисячі людей, яких окупанти катують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"За нашою інформацією, близько 500 осіб перебувають "у підвалах", де їх катують. Це і в Херсоні, і на адмінмежі з Кримом. Наприклад, у містах Новоолексіївка та Геніченськ окупаційні адміністрації приходять із цілими списками активістів чи людей, які брали участь у громадянській блокаді Криму чи служили в АТО... До них приходять додому, забирають, викрадають", - розповіла вона.

За словами Ташевої, окупанти діють за аналогічними сценарієм як той, який було реалізовано у Криму в 2014 році.

"Спочатку заходили військові, потім зачищалося інформаційне поле серед активістів і журналістів, потім проводився так званий референдум... Спочатку вони розглядали сценарій референдуму, зараз вони розглядають сценарій приєднання цих областей до Криму...", - додала постпред.

Раніше повідомлялося, що Росія влаштувала фільтраційні табори в окупованому Криму.

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