Українським захисникам вдалося збити 42 ударних БпЛА.

У ніч на 21 квітня 2025 року, після "великоднього перемир’я", російські загарбники атакували Україну трьома ракетами та 96-ма дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що противник завдав удару по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму, по Миколаївщині - двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також росіяни атакували Україну 96-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів).

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Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

"Великоднє перемир'я"

Російський диктатор Володимир Путін 19 квітня оголосив великоднє перемир'я у війні проти України – з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Проте станом на вечір 20 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку доби російська армія більш ніж дві тисячі разів порушувала припинення вогню.

В ніч на 21 квітня Повітряні сили повідомили про рух ворожих ударних дронів" і роботу ППО в кількох областях. Зокрема, серія вибухів пролунала Черкасах, Херсоні, Миколаєві та Одеській області.

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