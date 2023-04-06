Російський диктатор продовжує шукати евфемізми, щоб замаскувати своє бажання завоювати Україну.

Російський диктатор Володимир Путін озвучив нове завдання, заради якого Росія вдерлася в Україну – щоб не було обстрілів Донбасу.

Сьогодні Путін зустрівся з ватажком терористичного угруповання "ДНР" Денисом Пушиліним, і той поскаржився на "обстріли міст".

"Завдання всіх наших військових формувань, Міноборони, добровольців, всіх – зробити так, щоб взагалі не було обстрілів", — сказав у відповідь Путін.

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Також російський диктатор заявив, що потрібно відсунути ЗСУ на таку відстань, з якої вони не зможуть завдавати шкоди території Росії. Про те, що до початку російської агресії жодних обстрілів не було, Путін промовчав.

Цілі путінської війни

Росія почала гібридну війну проти України в лютому 2014 року, але до 2022 року заперечувала це. З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого Путін відкрито оголосив про цілі агресії - денацифікація та демілітаризація України.

Проте вже наприкінці весни 2022 року російська пропаганда значно послабила наголос на "денацифікації", оскільки, як з'ясувалося, росіяни просто не розуміють, що це означає. Примітно, що через рік війни цей термін росіяни вже практично не використовують.

Тим часом Путін постійно озвучує все нові і нові причини того, навіщо він розв'язав війну з Україною. Пару місяців тому він заявив, що почавши повномасштабну війну, він так захищає Росію.

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