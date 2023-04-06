Диктатор переконує, що українцям не шкода сотень снарядів для того, щоб знищити військових, що потрапили у полон.

Російський диктататор Володимир Путін покликав на "килим" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна і відзначився шок-заявою про обстріли ЗСУ.

Фрагмент промови Путіна з'явився у мережі. Зокрема, він вирішив розповісти про "жорстоких нацистів, які розстрілюють військових ЗСУ, що здалися у полон". За шаленою версією президента РФ, Україна не шкодує "300 снарядів", щоб знищити полонених воїнів.

"Ось вчора доповіли, що на одному з напрямків 14 військових української армії здалися в полон. Було вже пізно, тому наші залишили кілька осіб, щоб навіть не охороняли, а щоб вранці сьогодні вивести їх із зони бойових дій. 300 снарядів противник поклав в одне місце, знищив всіх своїх військових. На жаль, і наші постраждали. Але вони і своїх не шкодують, ведуть себе цинічно і жорстоко", - заявив диктатор.

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Інші заяви Путіна

Диктатор все цинічніше говорить про війну в Україні. Зокрема, рік тому він назвав розв'язану Росією війну "трагедією", але виправдав себе. Російський диктатор заявив, що йому нібито "вибору не залишили".

За рік війни цілі Кремля скоротилися територіально до виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Нещодавно диктатор й зовсім звинуватив США у війні, яку сам розпочав проти України.

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