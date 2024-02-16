Він підкреслив, що його шокувала кількість убитих на фронті з російського боку.

Військовий репортер CNN Фредерік Плейтген розповів на телебаченні про свій крайній візит на фронт в Україну. В ході візиту репортер познайомився з українським підрозділом операторів дронів, які атакували російські позиції.

"Вони могли бачити все, буквально дивилися в обличчя (російських) солдатів, які знали, що для них скоро все закінчиться. Найбільше мене вразило те, скільки трупів лежить навколо. Скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин. Нічого не забирається", - розповів про побачене журналіст, пише BILD.

Він підкреслив, що його шокувала кількість убитих на фронті з російського боку.

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"Ми багато говоримо про те, що Україна страждає, і це правда. Але скільки людей Путін відправляє на смерть - я і подумати не міг, що все буде так погано, як зараз. Це одна з причин, чому в українців все ще є бойовий дух, тому що вони розуміють, що насправді зупиняють багатьох з них", - поділився думкою Плейтген.

Він вважає, що ЗСУ зможуть вистояти навіть без допомоги США. "Вони будуть покладатися на нову стратегію, на ці маленькі безпілотники. В даний час українці створюють авіацію дальнього радіусу дії, що складається з безпілотників, щоб атакувати маршрути постачання", - сказав Плейтген.

Війна в Україні: новини

Російські окупанти продовжують бити по території України всім, що мають. Всього ворог завдав чотири ракетних і 106 авіаційних ударів, а також здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

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