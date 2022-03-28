Президент Росії Володимир Путін, схоже, не готовий йти на компроміси для припинення війни в Україні.
Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.
"Все, що я бачу, - це те, що наразі він не бажає йти на компроміс", - сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту США на умовах анонімності.
Він також додав, що не може спрогнозувати, наскільки далеко США зайдуть, пропонуючи РФ обхідні шляхи задля завершення війни в Україні.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що повномасштабним вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін домігся прямо протилежного тому, чого хотів, адже дійсно думав, що українці вітатимуть його війська на своїй землі.