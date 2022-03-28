Путін дійсно очікував, що українці вітатимуть його військових на своїй землі, впевнений німецький канцлер.

Повномасштабним вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін домігся прямо протилежного тому, чого хотів, адже дійсно думав, що українці вітатимуть його війська на своїй землі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає ARD.

"Фактично вся Україна зрослася як нація", - додав Шольц.

Він підкреслив, що українці зірвали плани Путіна, використовуючи наявні засоби для опору російському окупанту.

На його думку, дії Путіна також сприяли тому, що НАТО посилила захист східного флангу Альянсу.

Війна проти України

24 лютого 2022 року РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.

Світові бренди масово йдуть з російського ринку.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золото-валютних резервів.

Станом на 25 березня 2022 року за підрахунками ООН жертвами російських окупантів стали понад 1000 мирних українців.

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