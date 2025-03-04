Російські війська постійно намагаються переправлятися в чотирьох місцях.

Російські окупаційні війська посилають своїх солдатів на штурми в намаганні захопити плацдарм на правому березі Дніпра на Херсонщині, аби отримати територіальні здобутки перед потенційними мирними переговорами. Про це пише The Guardian.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін каже, що російські війська постійно намагаються переправлятися в чотирьох місцях. У Москві хочуть у такий спосіб обґрунтувати свої претензії на всю область.

"Вони намагаються перетнути кордон кожного дня. Ми чули від нашої розвідки, що російський заступник командувача сказав військам у цьому районі, що вони повинні форсувати річку за будь-яку ціну, хоча не всі солдати готові це зробити", – пояснив Прокудін.

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Очільник ОВА додав, що наскільки він розуміє, росіянам наказали "зробити правий берег частиною переговорів". Для цього окупанти повинні захопити село на цьому березі річки, хоча поки що вони й не змогли цього зробити.

У цих спробах ворог зазнає великих втрат. Документи, вилучені у солдатів РФ, показали, що деякі з них були нещодавно завербовані, в той час як інші воювали в Україні більше двох років.

Херсонська область була окупована від початку повномасштабного вторгнення, проте 11 листопада 2022 року Херсон було звільнено. Донині правобережжя контролюється Силами оборони України.

Прокудін вважає, що Росія намагається "поставити галочку", щоб показати, що свою присутність на правому березі Дніпра і таким чином претендувати на всю область. І зусилля ворога стали особливо актуальними з початком різних процесів, які відбуваються в контексті майбутніх переговорів.

"Російські наступальні дії відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови в гирлі Дніпра, підступну сіру зону; автомобільний і залізничний мости в Антонівці на схід від Херсона; і за ними – села Львове і Зміївка, останнє з яких знаходиться вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки", – йдеться у матеріалі.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

США припинили поставки військової допомоги Україні, включно з тією, що досі в дорозі. CNN пише, що ракети для Patriot в Україні можуть закінчитися протягом кількох тижнів. Зазначається, що запаси критично важливих артилерійських снарядів в Україні можуть закінчитися до травня або червня.

Тим часом Сили оборони України точним ударом знищили російський військовий об'єкт в Курській області. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, Повітряні Сили Збройних Сил України завдали чергового успішного удару по військовому об'єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади Збройних Сил РФ у районі населеного пункту Троїцьке Курської області.

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