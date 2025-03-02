Люди отримали мінно-вибухові травми.

Сьогодні, 2 березня, російські військові за допомогою БпЛА в Херсоні скинули вибухівку на маршрутний автобус. Попередньо відомо про загиблого та шістьох поранених. Про це повідомив очільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські військові знову атакували з безпілотника "маршрутку" у Херсоні. Попередньо відомо про шістьох постраждалих та одного загиблого", - наголосив посадовець.

За його даними, з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Наразі медики їх дообстежують, детальніша інформація уточнюється.

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Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що ворог вдарив по маршрутному автобусу на зупинці у Дніпровському районі міста.

Водночас у Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок удару по "маршрутці" поранення отримали дев'ять людей.

Обстріли РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ввечері 1 березня росіяни вдарили балістикою по Одеському порту, внаслідок чого було поранено двох працівників підприємства. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що в результаті удару також пошкоджено два цивільні судна.

Також 1 березня російські окупанти скинули на Донеччину майже 30 авіабомб, внаслідок чого загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення. Крім того, було зруйновано 174 цивільних об'єкти, з яких 119 житлових будинків.

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