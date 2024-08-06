Противник намагається форсувати Канал, саме цю ділянку фронту, щоб використати її для подальшого просування.

Російські окупанти тривалий час намагаються форсувати мікрорайон Канал у місті Часів Яр в Донецькій області. Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

"Тривалий час противник намагається форсувати Канал, саме цю ділянку фронту, скажімо так, аби використати її для подальшого просування. Тому що цей водний бар'єр досить ефективний для того, аби утримувати оборону. І наші гвардійці, зокрема Сили оборони, які виконують задачі в районі Часового Яру, роблять усе можливе для того, аби стримувати просування й, зокрема, не дозволяти ворогу накопичувати свої сили і просуватися саме на цій ділянці", - сказав Музичук.

За його словами, активність противника спостерігається не лише в тому районі, а також південніше - в районі Кліщіївки та Андріївки.

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"Бачимо, що справді активізація спроб штурмових дій противника відносно Часового Яру відмічається також і по флангах міста", - додав речник НГУ.

Війна в Україні - ситуація біля Часового Яру

Напередодні прес-офіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, капітан Олег Калашніков заявив, що російська армія втратила у боях за Часів Яр близько двох тисяч військових вбитими та пораненими за попередній тиждень, однак не припиняє спроб захопити місто.

За його словами, окупанти наразі штурмують місто по флангах.

Він також додав, що техніку окупанти задіюють слабо, на відстані від лінії зіткнення, позиції українських військових штурмують в основному піхотою.

Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зауважив, що на фронті нині складно скрізь, але Покровський напрямок є найбільш важким і загрозливим.

"У Часовому Ярі також неприємні новини. Росіян там довго вдавалося стримувати по каналу. Водна перешкода взагалі завжди дуже класна штука в обороні. Але, на превеликий жаль, це вже в минулому. Росіяни змогли перейти канал, бої вже йдуть західніше від каналу в центральній частині того, що лишилося від міста Часів Яр. Там реально міста вже нема. В центральній частині цих руїн йдуть бої. Все одно, там просування росіян дуже повільне, як завжди у міській забудові. Характер боїв в самому Часовому Ярі - просування там міряється не кілометрами і навіть не кварталами, а просування там міряється будинками", - повідомив Дикий.

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