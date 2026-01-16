Сили оборони залишили деякі позиції: у DeepState розповіли про бої за Гуляйполе

Сили оборони залишили деякі позиції у Гуляйполі, де лінії бойового зіткнення як такої немає, адже динаміка боїв насичена.

Російські загарбники продовжують накопичувати війська у Гуляйполі. Тепер бої за місто йдуть у західній частині.

Про це йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState у Telegram. "Противник продовжує поглинати місто, відправляючи на постійні штурмові дії невеликі групи піхоти", - відзначається у повідомленні.

Аналітики відзначають, що останнім часом можна було побачити суттєве збільшення червоної зони в місті, де вже давно фіксувалася присутність російських окупантів.

Зокрема, загарбники "весь час пробували закріпитися і з часом їх кількість в цій частині стала переважаючою, що змусило бійців Сил оборони залишити позиції".

"Однак бої за місто тривають в західній частині населеного пункту, де також постійно фіксується противник, а лінії бойового зіткнення як такої немає, адже динаміка боїв насичена постійною інфільтрацією піхоти ворога", - наголошується у повідомленні.

Ситуація навколо Гуляйопля

Як повідомляв УНІАН, 15 січня стало відомо про захоплення окупантами села Красногірське у Запорізькій області. Також ворог просунувся у Гуляйполі.

Ще 30 грудня 2025 року повідомлялося, що просочування російських загарбників у Гуляйполе було заблоковано.

На думку військового оглядача Дениса Поповича, росіяни прагнуть захопити Гуляйполе, щоб створити кращі умови для наступу на Оріхове, а потім – на Запоріжжя.

