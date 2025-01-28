Будівництво ангарів було, зокрема, зафіксовано на авіабазі "Бельбек" в окупованому Криму.

Для того, щоб і надалі використовувати розташовані неподалік кордону з Україною військові аеродроми, РФ встановлює там нові системи ППО. Крім того, там з'явилися нові ангари для літаків.

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на проаналізовані супутникові знімки об'єктів. Зокрема, нові позиції для російських систем ППО С-300/С-400 з'явилися на аеродромі "Міллерово" в Ростовській області РФ.

Зазначається, що ще в жовтні 2024 року цих позицій на авіабазі не було. Водночас на місці відкритих стоянок для літаків будуються або вже побудовані ангари.

Будівництво ангарів було, зокрема, зафіксовано на авіабазі "Бельбек" в окупованому Криму та на аеродромі "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї, додали журналісти.

Атаки по російських аеродромах

У ніч на 14 січня Сил оборони України вдарили по інфраструктурі російського військового аеродрому "Енгельс-2". На цьому аеродромі базуються літаки Ту-95МС і Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

На початку січня дрони атакували аеродром "Балтимор", що у Воронезькій області Росії. Тоді в РФ повідомили, що аеродром атакували щонайменше п'ять безпілотників і що вони всі нібито були збиті.

Вас також можуть зацікавити новини: